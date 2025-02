Un pari che non sposta la classifica. Santa Croce e Scicli dal neutro del “Biazzo” di Ragusa escono con il risultato di 2-2

Uno Scicli che “arranca”, che cerca la vittoria ma che non riesce a raccoglierla nonostante il bel gioco, gran parte del quale affidato a giovani juniores che stanno dando onore alle scelte del presidente Franco Occhipinti e del direttore sportivo Saro Scollo ed al lavoro, sapiente e concreto, del mister Saro Monaca. Una partita, quella disputata sul neutro di Ragusa per l’impossibilità a poter utilizzare ancora lo stadio camarinense in fase di ristrutturazione, che poteva finire in maniera diversa se si fosse approfittato della superiorità numerica con cui hanno giocato i cremisi. Il tecnico Monaca ha mandato in campo una formazione ben disposta ed ha studiato il modulo di gioco. Nel primo tempo bel gioco e bel risultato: negli spogliatoi infatti lo Scicli C.R. è andato con il risultato di 2-0 in suo favore con rete del giovane Interliggi (classe 2006), che da recente veste la maglia cremisi dopo l’acquisto fatto dalla dirigenza nella campagna invernale, e con un gol di Migliorisi. Una pausa che mette vigore ai camarinensi i quali, nonostante il tentativo di Drago di portare a tre i gol per la squadra cremisi, rinascono sul campo nonostante siano rimasti in nove uomini. La cronaca, di una partita che ha ridotto al minimo il danno uscendo con il pari per entrambe le squadre, ha fatto registrato anche l’infortunio del giocatore cremisi Bartolo Vaccaro che, in ambulanza, è finito al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e le cui condizioni sono al vaglio dei medici. Prossima gara in casa con lo Scicli chiamato ad ospitare la capolista Niscemi (45 punti in classifica) in un impegno veramente ostico.

