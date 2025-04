Un palco tra le onde: Pozzallo si illumina con “Notti e Note di Mare”

Pozzallo torna protagonista sulla scena culturale siciliana con la terza edizione di “Notti e Note di Mare”, un evento che promette di unire il fascino del mare alla potenza della musica, dell’arte e della danza. Le serate del 30 aprile e del 1° maggio animeranno Piazza delle Rimembranze e Piazza Municipio, trasformando il cuore della cittadina in un palcoscenico a cielo aperto.

Con un programma ricco e variegato, l’evento si conferma un punto di riferimento per chi ama la musica live e le espressioni artistiche. A salire sul palco saranno artisti di fama nazionale come il DJ e producer Nicola Fasano, che porterà tutta la sua energia e il suo sound internazionale, e la cantautrice Gerardina Trovato, voce intensa e simbolo della musica d’autore italiana.

Il momento clou sarà sicuramente il concerto del Primo Maggio, realizzato in collaborazione con la CGIL Ragusa, che vedrà protagonista Lello Analfino con la sua coinvolgente T-Orch&stra, in uno spettacolo che unisce musica, impegno e passione.

Accanto ai big della musica, Pozzallo celebra anche il talento locale e regionale con le performance della Hottanta Band, della Drako Crew Band, della Naife Band, dei DJ Salvo e Alex e del pozzallese Gaetano Calì. Spazio anche alla danza, con le emozionanti coreografie di Carolina Palavecino.

Il festival non dimentica le famiglie e i più piccoli: animazione per bambini, letture e stand con i libri degli autori pozzallesi, oltre a numerose attività curate dall’associazione Albero Storto, faranno da cornice a due giornate pensate per tutti.

Un evento che parla del territorio, valorizzando la cultura locale

Notti e Note di Mare è più di un semplice festival musicale: è un’occasione per valorizzare Pozzallo, il suo legame profondo con il mare, le sue piazze e la sua gente. Un momento in cui la comunità si ritrova, tra note, emozioni e condivisione. Un appuntamento da non perdere per chi vuole vivere la Sicilia con occhi nuovi, tra tradizione e contemporaneità.

Il programma completo è disponibile sulle pagine social istituzionali del Comune di Pozzallo.

