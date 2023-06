Un nuovo volto per la Vallata Santa Domenica nel cuore di Ragusa. Ecco come cambierà

La Vallata Santa Domenica di Ragusa è destinata a rinascere grazie alla Rigenerazione Ambientale Urbana, un progetto finanziato con i fondi del P.N.R.R., Missione 5, per una spesa complessiva di 7.150.000 euro. Con una determina dirigenziale del 23 giugno, i lavori sono stati aggiudicati al Consorzio stabile Agoraa S.C.a R.L. con sede a Tremestieri Etneo.

Il sindaco Peppe Cassì si è detto soddisfatto per l’avvio dei lavori, che rappresentano un impegno assunto durante la campagna elettorale: “Teniamo fede all’impegno assunto in campagna elettorale – afferma il sindaco Peppe Cassì – quando annunciammo che la ditta responsabile della rigenerazione della Vallata sarebbe stata individuata entro il 30 luglio”.

Cosa prevede il progetto di rigenerazione

Il progetto prevede il recupero dei percorsi e dei muri a secco, la messa in sicurezza dei muretti perimetrali di via Natalelli e via Dalla Chiesa, la sistemazione della condotta fognaria e la bonifica del verde, la nuova illuminazione e il ripristino dei contesti architettonici abbandonati, come quello delle carcare. Questi interventi si congiungeranno in continuità con la rigenerazione già messa in atto nella parte sottostante via Natalelli, in un processo di progressiva “riappropriazione” di questo polmone verde nel cuore di Ragusa.

La Vallata Santa Domenica, un’area degradata, piena di vegetazione e di rifiuti di ogni tipo, si sta riqualificando dalla sommità fino a Ibla, ritrovando la sua storica funzione di collegamento tra i due centri storici della città. Grazie alla Rigenerazione Ambientale Urbana, Ragusa avrà un’area verde rigenerata e sicura, che potrà essere utilizzata dalla comunità per attività all’aria aperta e per godere della bellezza naturale del territorio.

La riqualificazione della Vallata Santa Domenica rappresenta un importante passo avanti per la città di Ragusa, che si sta impegnando nella valorizzazione del proprio patrimonio storico, culturale e ambientale. La realizzazione di progetti di rigenerazione urbana è un modo concreto per investire nella bellezza e nella qualità della vita dei cittadini, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile del territorio.