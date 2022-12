La vallata Santa Domenica di Ragusa scambiata per una discarica a cielo aperto. E’ questa la denuncia che ci arriva da una cittadinanza ragusana che ha la fortuna di abitare a ridosso della vallata, ma che da qualche tempo “gode” di uno spettacolo idecoroso affacciandosi dal balcone.



“Qualche cittadino incivile usa il polmone verde della nostra città come discarica privata, gettandovi sacchi di immondizia. Il gesto non è avvenuto una tantum, ma si è ripetuto nel tempo. Infatti, confrontando le foto fatte a distanza di una settimana, si nota che i sacchetti sono aumentati di numero.

Lungo la via San Giuliano, inoltre, erano stati abbandonati dei rifiuti che, dietro mia segnalazione al comando dei Vigili Urbani di Ragusa sono stati celermente rimossi dalla ditta che si occupa dello smaltimento rifiuti. Mi auguro che questo gesto incivile non venga imitato, ma stigmatizzato”.

