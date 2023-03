Orti sociali: ecco come cambierà la Vallata Santa Domenica

Gli orti sociali sono un’iniziativa che sta diventando sempre più diffusa in Italia e in tutto il mondo. Questi orti sono spazi verdi collettivi, gestiti da una comunità di cittadini che ne usufruiscono per coltivare ortaggi e piante aromatiche, con l’obiettivo di creare un ambiente di condivisione e solidarietà tra i partecipanti.

Questi orti possono essere situati all’interno di parchi pubblici, lungo le strade, sui tetti degli edifici, e in qualsiasi altro luogo in cui sia possibile creare un’area verde. Sono una risorsa importante per la città, poiché migliorano la qualità dell’aria e dell’ambiente urbano, creano un’occasione di socializzazione e promuovono lo sviluppo di una cultura del cibo sano e sostenibile.

Nel Comune di Ragusa, è stata recentemente approvata la graduatoria per l’assegnazione degli orti urbani della Vallata Santa Domenica. Questa è una buona notizia per coloro che hanno presentato domanda per ottenere uno spazio verde in cui coltivare le proprie piante e ortaggi.

L’iniziativa è stata promossa dal Servizio 3° “Agricoltura e Zootecnia” dello Sviluppo Economico, che si occupa di promuovere e supportare l’agricoltura urbana. La determinazione dirigenziale n. 1262 del 28/02/2023 ha ufficialmente approvato la graduatoria per l’assegnazione degli orti urbani nella Vallata Santa Domenica.

Per coloro che sono interessati a prendere visione della graduatoria o a ricevere ulteriori informazioni, possono rivolgersi direttamente al Servizio 3° “Agricoltura e Zootecnia” dello Sviluppo Economico, contattando la dott.ssa Concetta Farina al numero di telefono 0932.676465 o tramite e-mail all’indirizzo concetta.farina@comune.ragusa.it.

In definitiva, gli orti sociali rappresentano una grande opportunità per la città di Ragusa, poiché non solo forniscono spazi verdi e promuovono l’agricoltura urbana, ma anche favoriscono la socializzazione e la creazione di una comunità attiva e partecipe. Speriamo che questa iniziativa possa continuare a svilupparsi e a diffondersi in tutta la città e in tutta Italia. foto di repertorio