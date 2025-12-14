Un nuovo albero di Natale per San Giuseppe. Dopo il furto scatta una gara di solidarietà a Comiso

La comunità di San Giuseppe di Comiso ha nuovamente il suo albero di Natale. Dopo il furto da parte di ignoti che hanno portato via l’alberello allestito nella piazzetta antistante la chiesa, una gara di solidarietà è scattata tra tutti e in serata tutti erano al lavoro per allestire il nuovo albero.

Dai parrocchiani è partito l’appello alla città: rispondere al gesto perpetrato con un atto di generosità. “Pomeriggio rifaremo il nostro albero di Natale – aveva annunciato sui social Gaetano Cottonaro – invitiamo tutta la città a partecipare in modo simbolico alla realizzazione, chi vuole può portare una pallina, o un festone. L’albero già ci è stato donato, le luci anche, a noi serve solo la vicinanza e l’affetto di tutti. Dalle 16 in poi saremo a San Giuseppe”.

L’appello non è caduto nel vuoto. Tanti si sono recati a san Giuseppe portando il loro contribuito. Oltre all’albero donato da Francesco Schembari sono arrivati tanti contributi, piccoli e grandi, tra cui quello del sindaco Maria Rita Schembari, del consigliere comunale Gaetano Gaglio, di privati cittadini che si sono fermati allungando una mano fuori dal finestrino dell’auto e porgendo una pallina”.

“Oggi si è visto il cuore di tutti i comisani – ha concluso Cottonaro – e domenica, per “Corso in Festa”, vi aspettiamo per ammirare il nostro nuovo albero”.



Secondo una prima ricostruzione nella notte, intorno alle 3 del mattino, l’albero di Natale della comunità di San Giuseppe a Comiso è stato rubato. Dalle immagini delle videocamere di sorveglianza emerge che un uomo, a bordo di uno scooter, ha espiantato l’albero e lo ha portato via caricandolo sulle spalle, disseminando lungo il percorso addobbi natalizi sulla strada.

Un gesto definito vile e insensato, che ha suscitato indignazione nella comunità. Al di là di ogni possibile giustificazione, anche se compiuto “per scherzo”, l’atto resta privo di rispetto verso un simbolo condiviso e verso l’impegno di chi lo aveva realizzato.

Dure le parole del sindaco Maria Rita Schembari: “”Chi ha rubato l’albero di Natale della comunità Parrocchia di San Giuseppe è come colui che ruba vasi e fiori al cimitero. IGNOBILE! Ma noi tutti, cittadini e politica uniti, ci siamo stretti attorno alla comunità di San Giuseppe e ieri, in poche ore, abbiamo rifatto l’albero di Natale, più grande e più bello! Ma se da un lato è stato stigmatizzato questo vile atto, dall’altro abbiamo apprezzato quanto grande può essere la sensibilità e la solidarietà della nostra città”.

