Un normale ragazzo educato: Alessio 14 anni, si ferma in strada per soccorrere un’anziana caduta ma c’è chi è stato pronto a puntagli il dito contro

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Una storia che dovrebbe costituire la normalità in un posto civile ma invece che diventa un “caso” per una serie di stereotipi: primo tra tutti l’indifferenza dei giovani, l’apatia e il menefreghismo. Ma non è così. E lo dimostra Alessio. A 14 anni, non è rimasto indifferente alla caduta di una anziana che è scivolata in via Loreto, battendo il capo a terra e ferendosi a una tempia.

Lui, accorgendosi di quanto accaduto, ha fermato il suo scooter, è tornato indietro ed ha prestato soccorso ed assistenza alla donna, chiamando i soccorsi. E non ha avuto esitazione nemmeno quando qualcuno che pur senza aver visto nulla, lo additava come il colpevole della caduta della donna. Ieri Alessio è andato ad incontrare la sindaca di Modica, Maria Monisteri accompagnato dalla sua famiglia

“Chiacchierare piacevolmente con Alessio mi ha confermato che non c’è età per dimostrare cosa significa ‘senso civico’. Lui ha solo 14 anni ma trasuda di buona e sana educazione e, appunto, di senso civico e solidale. Molto più di tanti adulti…Alessio mi ha raccontato ieri l’episodio che lo ha visto lodevole protagonista – racconta la sindaca Monisteri – e lo ha fatto assieme alla sua famiglia”.

Si è fermato, non è rimasto indifferente e non ha avuto paura di chi invece lo accusava. “Qualcuno che non aveva visto quanto successo ma che era pronto a puntare il dito sul ragazzo proprio perché ‘ragazzo’, lo aveva pure accusato di aver provocato la caduta…Meno male che chi invece aveva visto tutto, è intervenuto per scagionarlo e, anzi, ringraziarlo. Alessio è rimasto accanto all’anziana fino all’arrivo dell’ambulanza e solo dopo se n’è andato. Per dirgli grazie del suo gesto, ho voluto regalargli la stampa che raffigura il Giuramento di Castronovo, con una dedica sincera: con un ragazzo come te, il futuro della nostra città è in buone mani” ha concluso Monisteri

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