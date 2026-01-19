Un malore lo porta via nel sonno: muore a 58 anni a Ragusa un dipendente comunale

La città di Ragusa piange l’improvvisa scomparsa di Antonio Palermo, morto nella notte all’età di 58 anni a causa di un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo. Una notizia drammatica che si è diffusa rapidamente nelle prime ore del mattino, lasciando sgomenta l’intera comunità.

Antonio Palermo era un messo notificatore in servizio presso il settore Servizi sociali del Comune di Ragusa, un ruolo svolto con serietà, discrezione e senso del dovere. A Palazzo dell’Aquila la notizia ha colpito profondamente colleghi e dipendenti comunali, che lo ricordano come una persona riservata, sempre disponibile e rispettata da tutti.

Il sindaco di Ragusa, attraverso un messaggio pubblicato sui social, ha voluto esprimere il proprio cordoglio ai familiari, agli amici e ai colleghi: “Per la “famiglia” dei dipendenti municipali è una giornata triste. Mi unisco al dolore per la scomparsa del nostro collega Antonio, improvvisamente venuto a mancare questa notte. Ai familiari e agli amici le più sentite condoglianze”.

