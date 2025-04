Un ferito nello scontro tra auto e camion in via Torre Cannata a Modica

Incidente stradale oggi intorno alle 13:00 in Via Torre Cannata a Modica, dove un’utilitaria ha perso il controllo, per cause ancora da accertare, finendo violentemente contro un camion. L’impatto è stato particolarmente violento, provocando ingenti danni ai mezzi coinvolti e ferendo gravemente il conducente dell’auto, che ha riportato traumi e ferite alla testa.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima del trasporto in ospedale. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire le cause dell’incidente e valutare le condizioni del conducente dell’utilitaria, mentre la circolazione nella zona ha subito temporanei rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.

Ha collaborato Pinella Drago

© Riproduzione riservata