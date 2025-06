Un anno senza Gianni e Giusy: Ragusa ricorda i coniugi Cascone con una messa commemorativa

Lei era un’insegnante e una musicista, lui un virtuoso dell’euphonium. Uniti dall’amore per la musica, hanno trovato la morte in un tragico incidente stradale avvenuto il 9 giugno 2024.

Non sono mai stati dimenticati i coniugi Cascone: Giusy Polizzi, originaria di Ramacca, e Gianni Cascone, ragusano, due cittadini amatissimi e molto conosciuti. Lo scorso anno, l’intera provincia ha appreso con sgomento del tragico incidente accaduto lungo la strada statale SS 115, tra Modica e Ragusa. La loro moto si è scontrata frontalmente con una Renault Clio. Per loro non c’è stato nulla da fare: sono deceduti sul colpo.

La commozione è stata profonda; tutta la comunità artistica iblea si è stretta attorno ai familiari. Domenica 8 giugno, in occasione del primo anniversario della loro tragica scomparsa, si terrà una messa alle ore 11:30 presso la chiesa di San Giovanni Vianney, in contrada Puntarazzi.

Due volti amati, due cuori uniti nella vita e nella musica

Giovanni e Giusy – 57 e 53 anni – erano noti non solo per la loro professionalità come insegnanti di musica, ma anche per aver fondato uno dei pochi negozi di strumenti musicali nel cuore di Ragusa, Arte Sonora, oggi riaperto per volontà dei loro figli. Un punto di riferimento per generazioni di giovani musicisti, un rifugio per chi cercava note, consigli e umanità.

Di loro resta un’eredità preziosa: l’amore per l’arte, la disponibilità verso il prossimo, il valore delle piccole cose. Gianni e Giusy non erano solo musicisti: erano melodia in carne e ossa. E anche se la loro musica si è interrotta bruscamente, il loro ricordo continuerà a suonare nei cuori di chi li ha conosciuti.

© Riproduzione riservata