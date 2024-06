Ragusa dice addio a Gianni Cascone e Giusy Polizzi, morti in un tragico incidente

A Ragusa è il giorno del dolore per la tragica e prematura scomparsa dei coniugi Cascone. Gianni Cascone e Giusy Polizzi sono morti in un tragico incidente stradale che si è verificato nella notte tra sabato e domenica sulla Modica-Ragusa. I due coniugi erano molto conosciuti sia a Ragusa che oltre provincia in quanto affermati musicisti. Se ne sono andati via insieme e, insieme, oggi, si celebrano i loro funerali.

I funerali

I funerali si svolgono oggi a Ragusa, nella cattedrale di San Giovanni. La celebrazione è presieduta dal parroco di San Giovanni Maria Vianney, Don Giuseppe Iacono. Concelebra il parroco di Giarratana, Don Francesco Mallemi e il parroco della Cattedrale Don Giuseppe Burrafato.

Una folla commossa ha voluto dare l’estremo saluto ai due coniugi. Il corteo ha effettuato anche una breve fermata presso il negozio di strumenti musicali appartenuto ai due coniugi. Alle esequie, partecipano anche i rappresentati dell’amministrazione comunale.

Foto: Salvo Bracchitta

