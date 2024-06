“Arte Sonora” riaprirà. Gianni e Giusy Cascone continueranno a vivere

“Cari musicisti, clienti e amici. Stiamo facendo il possibile per ripristinare quanto prima l’attività dei nostri genitori. Vi aggiorneremo. Grazie. “

Con questo semplice messaggio condiviso su facebook, Leonardo e Stefano Cascone annunciano a tutti la volontà di continuare l’attività dei propri genitori, Gianni Cascone e Giusy Polizzi, morti in un tragico incidente stradale il 9 giugno 2023 sulla Modica-Ragusa.

Gianni e Giusy uniti dall’amore e dalla musica



L’episodio in cui hanno perso la vita i coniugi Cascone ha suscitato tantissima commozione in tutta la provincia: erano particolarmente conosciuti non solo per le loro qualità umane, ma anche per la loro attività professionale. Gianni Cascone era un virtuoso dell’Euphonium, strumento musicale che lo aveva portato a girare in tutta Italia insieme a tantissime orchestre. Giusy, originaria di Ramacca, era una musicista e un’insegnante. L’amore per la musica li ha uniti e proprio questo legame straordinario li ha fatti conoscere e apprezzare in tutta la Sicilia. Gianni è stato insegnante di tantissimi giovani musicisti che oggi lo ricordano con tantissimo affetto. Insieme avevano avviato un negozio di musica e strumenti musicali, “Arte sonora” che si trova a Ragusa in Corso Vittorio Veneto, divenuto nel tempo punto di incontro di musicisti o aspiranti tali e scrigno prezioso di consigli. Dopo la tragedia, i figli hanno deciso di riavviare l’attività dei genitori. Tantissimi, in questi giorni, i messaggi di affetto e stima. Un pezzo di storia di Ragusa è andata via in quella tragica notte ma, grazie all’amore e alla dedizione dei figli, il ricordo di Gianni e Giusy sopravviverà.

