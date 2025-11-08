Un angolo di paradiso ad Ispica: al termine i lavori del balcone rupestre più bello di Sicilia

Volgono al termine i lavori, finanziati con fondi del PNRR, dell’area panoramica che si candida a diventare il balcone rupestre più suggestivo dell’intera Sicilia, un punto di osservazione unico che unisce natura, storia e rigenerazione urbana.

L’intervento interessa la zona della cosiddetta “Via dei laghetti”, trasformata in un grande spazio pubblico moderno e multifunzionale: un nuovo polo di ritrovo per residenti e turisti, un tassello fondamentale nel collegamento tra il centro urbano e il nascente Museo e Parco della Forza, che promette di rivoluzionare la fruizione del patrimonio rupestre della città.

L’opera, seguita dal RUP geom. Giuseppe Caschetto e progettata e diretta dall’arch. Sergio Abate, sotto la supervisione del capo settore geom. Salvatore Nigito, supera il valore di 1 milione di euro ed è in fase di ultimazione, con consegna prevista entro il 2025.

Dal punto di vista tecnico, il progetto ha previsto:

la realizzazione di nuovi viali panoramici con pavimentazioni integrate nel contesto rupestre;

con pavimentazioni integrate nel contesto rupestre; un sistema di illuminazione artistica a basso impatto , studiato per esaltare la morfologia naturale delle rocce e garantire sicurezza;

, studiato per esaltare la morfologia naturale delle rocce e garantire sicurezza; la messa in sicurezza e il consolidamento delle pareti rupestri , con tecniche specifiche per aree fragili;

, con tecniche specifiche per aree fragili; la costruzione di terrazzamenti panoramici affacciati sulla vallata, con parapetti in materiale antiriflesso per non alterare il paesaggio;

affacciati sulla vallata, con parapetti in materiale antiriflesso per non alterare il paesaggio; l’installazione di nuove aree verdi e impianti di irrigazione intelligente , con specie autoctone resistenti allo stress climatico;

, con specie autoctone resistenti allo stress climatico; la predisposizione di aree attrezzate per gli orti urbani, spazi per famiglie, parco giochi e area di sgambamento per animali;

per gli orti urbani, spazi per famiglie, parco giochi e area di sgambamento per animali; la posa di una rete di videosorveglianza per garantire tutela e decoro dell’area.

Un intervento complesso, che ha richiesto grande attenzione nella scelta dei materiali, per integrarsi perfettamente con l’identità rupestre del luogo.

La zona, già famosa per la sua conformazione naturale, si presenta oggi come un balcone sospeso sul paesaggio, con scorci che cambiano colore a seconda dell’ora del giorno: dal bianco dorato delle pareti rocciose alle ombre lunghe della sera che scendono sulla vallata. Le nuove terrazze panoramiche offrono una vista mozzafiato, che abbraccia il centro storico e le linee sinuose del territorio, in un connubio unico fra natura e urbanità.

“Abbiamo effettuato un sopralluogo per verificare le ultime rifiniture – dichiarano il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore Massimo Dibenedetto – e possiamo confermare che si tratta di un intervento strategico per lo sviluppo della nostra città. La potenzialità è enorme. Questo luogo è davvero un angolo di paradiso dentro la città. Gli ispicesi devono sentirlo loro, viverlo e custodirlo come un bene prezioso”.

Il nuovo balcone rupestre non è quindi solo un’opera pubblica, ma un investimento culturale e ambientale destinato a diventare uno dei punti panoramici più iconici della Sicilia.

