Un 16enne sorpreso con tirapugni e martelletto a Scoglitti: denunciato
02 Mar 2026 12:33
Un giovane di appena 16 anni sorpreso con un tirapugni e un martelletto. Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa contro il porto abusivo di armi e strumenti atti all’offesa. La mattina del 27 marzo, durante controlli mirati nel territorio della frazione marinara di Scoglitti, i militari della locale stazione hanno sorpreso un giovane di 16 anni, residente a Vittoria, alla guida della propria minicar con diversi oggetti potenzialmente pericolosi nascosti all’interno del veicolo.
Il ragazzo, identificato come T. T., trasportava un tirapugni metallico, un martelletto frangi-vetro e tre passamontagna, senza essere in grado di fornire una motivazione giustificata per il possesso. Gli oggetti sono stati immediatamente sottoposti a sequestro dai Carabinieri, nell’ambito delle procedure di sicurezza e prevenzione.
Tenuto conto della normativa vigente e della presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, il giovane è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.
