Ultimo giorno della merla. Quest’anno la tradizione climatica non si è smentita fra freddo e pioggia

Chi non ha mai letto la leggenda popolare legata ai merli che dal colore bianco sono passati alla tinta nera dopo una “sosta” all’interno di un camino. Gli ultimi tre giorni del mese di gennaio hanno un nome curioso: “i giorni della merla”. Sono giorni che, per tradizione, sono quasi sempre i più freddi dell’anno e, nei casi in cui dovesse spuntare il sole, la rigidità delle temperature viene sempre manutenuta. Ma cosa racconta la leggenda? Si parla dei merli che, in tempi remoti, avevano un piumaggio candido come la neve. Ma successe che, durante alcuni giorni invernali altamente rigidi mamma merla ed i suoi piccolini per ripararsi dal freddo entrarono all’interno di un camino e qui stettero tre giorni riscaldati e “coccolati” dal calore del fuoco, lontani dal gelo. Usciti dal camino, si accorsero però che il loro piumaggio si era particolarmente annerito per la fuliggine che si era depositata su di essi. Da allora – sempre secondo la leggenda – i merli persero il colore bianco per diventare neri. La tradizione non si ferma qui. Si racconta ancora che se gli ultimi tre giorni di gennaio sono particolarmente freddi, si annuncia una primavera precoce e tiepida. Ma da qui alla certificazione di verità di questo racconto popolare…ne passa. Quest’anno il mese di gennaio è tutto da dimenticare: protagonista di disastri ambientali non comuni, ha fatto registrare temperature rigide, un ciclone inusuale e devastante e danni ai territori ed all’economia. Oggi si prosegue con l’allerta gialla fra freddo, pioggia, nebbia e vento.

© Riproduzione riservata