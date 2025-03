Ultima trasferta di regular season per la Volley Modica: sfida con la Joy Volley

L’Avimecc Modica si prepara all’ultima trasferta della regular season, domenica alle 18:00, sul campo della Joy Volley Gioia del Colle, al PalaCapurso. Entrambe le squadre hanno già conquistato i playoff, ma questo match sarà decisivo per definire la posizione finale in classifica e gli incroci negli spareggi promozione.

Coach Benassi: “Gara importante per mantenere il nostro livello di gioco”

Il tecnico Manuel Benassi sottolinea l’importanza della partita: “Il nostro primo obiettivo è mantenere il livello di gioco. Gioia del Colle è una squadra costruita per il salto di categoria, ma dovremo trovare il giusto equilibrio e dare spazio anche a chi ha giocato meno finora. Non abbiamo preferenze per gli incroci playoff, ma per caratteristiche Gioia del Colle potrebbe essere un avversario vicino al nostro stile di gioco.”

La squadra punta anche a recuperare qualche atleta acciaccato dopo una stagione intensa: “Quest’anno il livello è molto alto, per cui dovremo sfruttare queste gare per recuperare energie fisiche e mentali, senza perdere la voglia di vincere.”

L’esordio di Stefano Bartoli: “Un’emozione unica”

Domenica scorsa, contro la capolista Sorrento, c’è stato l’esordio in maglia Avimecc Modica di Stefano Bartoli, che ha festeggiato il compleanno con una vittoria importante. “È stato un momento che aspettavo da tempo e per cui abbiamo lavorato tanto. La transizione dal beach volley alla pallavolo non è semplice, ma ho avuto il supporto dei miei compagni e dello staff tecnico. A Gioia del Colle sarà una sfida complicata, ma siamo pronti a giocarcela a viso aperto.”

Un ultimo test prima dei playoff

L’Avimecc Modica si appresta dunque a chiudere la regular season con una gara che servirà a testare il gruppo prima della fase più importante del campionato. L’entusiasmo e la determinazione non mancano: i playoff sono ormai alle porte e la squadra è pronta a lottare per il grande obiettivo.

