Tutta Modica saluta per l’ultima volta Peppe Giurdanella. FOTO e VIDEO

Tutta Modica si è stretta attorno alla famiglia, alla moglie e alle figlie, di Giuseppe Giurdanella, per tutti Peppe, il giovane di 36 anni rimasto vittima di un tragico incidente giorno 1 marzo in contrada Bussello. Peppe, un giovane solare e aperto, è morto in seguito ad un impatto fatale mentre si recava a vedere la partita del Modica Calcio, la sua squadra del cuore, di cui era un grande tifoso.

Prima il feretro ha fatto un giro d’onore allo stadio del Modica Calcio, poi il corteo delle motrici dei Tir ha sfilato in segno di lutto per le strade di Modica. Infine, la sua motrice, quella del camion che Peppe guidava, ha sostato davanti alla chiesa di San Giorgio, dove si è svolto il rito funebre. Peppe era tante cose: un lavoratore, un padre di famiglia, un tifoso, un amico.

Gli hanno reso omaggio come dovuto tutti: dagli amici, ai colleghi. E anche don Corvo che ha officiato i riti funebri durante l’omelia ha ricordato le parole di Gesù Cristo: “Se il chicco di grano non muore non porta frutto. Questo esempio è per tutti. Un chicco che è morto prematuramente non muore invano. Deve portare frutto nella famiglia, negli amici, per ciascuno di noi”. Ciao Peppe.

Immagini tratte da VR Sicilia. Video tratto da facebook

