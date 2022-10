Turista annega a Sampieri. Forse un malore è stato fatale

Il corpo privo di vita di un uomo, e’ stato recuperato in mare dalla Guardia costiera, nelle acque di Sampieri in localita’ Costa di Carro, nel Ragusano. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un turista piemontese. Il corpo sarebbe stato visto galleggiare in acqua da altre persone che si trovavano su quel tratto di arenile e che avrebbero allertato i soccorsi. Al momento si ipotizza che l’uomo possa avere avuto un malore mentre stava nuotando. fonte Agi

