A Ragusa l’assessore Turano in visita al “Besta” promette fondi ai presidi

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Più risorse per far funzionare le scuole. È l’impegno che l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, ha lasciato ai dirigenti scolastici della provincia di Ragusa, incontrati all’istituto tecnico commerciale e aeronautico Fabio Besta.

A fare gli onori di casa a Ragusa è stata la dirigente dell’Ambito territoriale, Daniela Mercante, nella scuola guidata dalla preside Antonella Rosa. È una delle tappe del giro nelle province organizzato da Regione e Ufficio scolastico regionale per aprire l’anno, raccogliere proposte e programmare le attività: dopo Caltanissetta, Enna, Trapani e Palermo, è stata la volta degli iblei.

I temi sul tavolo

Il confronto ha toccato il benessere emotivo degli studenti, il contrasto alla povertà educativa e alla dispersione, la prevenzione delle dipendenze con il progetto @LabSchool della rete SALUS – Scuole SHE, l’efficientamento energetico degli edifici, la lotta ai diplomifici, la legalità e le misure della legge «Liberi di scegliere», pensate per aiutare donne e minori che provengono da contesti di criminalità organizzata.

Turano ha descritto la scuola delle due province in «sana e robusta costituzione» e ha parlato di un dibattito franco e costruttivo. Il punto su cui si è speso di più è il fondo di funzionamento degli istituti: negli ultimi anni è cresciuto, ha ricordato, ma l’intenzione è aumentarlo ancora, perché più fondi significano scuole che funzionano meglio.

La voce del territorio

Per Daniela Mercante la provincia di Ragusa ha una scuola viva, competente e profondamente legata al territorio, che va sostenuta facendo rete e mettendo al centro gli studenti e il loro futuro. L’incontro, ha aggiunto, è l’occasione per ribadire un impegno comune: stare concretamente vicini alle scuole e alle loro esigenze.

Il viaggio si chiude la prossima settimana con Catania, lunedì 28 settembre al liceo Lombardo Radice, Favara nell’Agrigentino martedì 29 e Brolo nel Messinese giovedì primo ottobre. Il punto d’arrivo sono gli Stati generali dell’Istruzione, «La Sicilia fa scuola», il 14 e 15 ottobre.

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