Tumore al seno, a Ragusa tre giornate di visite gratuite: ecco quando e come prenotare

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In occasione dell’Ottobre rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’ASP di Ragusa organizza tre giornate di visite senologiche gratuite presso gli ambulatori di Chirurgia senologica dell’ospedale “Giovanni Paolo II”.

Gli appuntamenti sono in programma giovedì 8, 15 e 29 ottobre, a partire dalle ore 14.30. Le visite, disponibili fino a esaurimento dei posti, rientrano nelle attività della Breast Unit aziendale e rappresentano un’occasione concreta per richiamare l’attenzione sull’importanza dei controlli periodici.

La prevenzione e la diagnosi precoce restano infatti strumenti fondamentali nella lotta contro il tumore al seno. Individuare eventuali anomalie nelle fasi iniziali può consentire di intervenire più tempestivamente e, in molti casi, con percorsi terapeutici meno invasivi. Da qui l’importanza di non limitare l’attenzione al solo mese di ottobre, ma di mantenere nel tempo una corretta adesione ai programmi di screening e ai controlli consigliati in base all’età e alla propria storia clinica.

Per prenotare una delle visite gratuite è possibile chiamare il numero 0932 600239, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.

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