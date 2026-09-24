Ciccio Sultano festeggia 20 anni di stelle Michelin: magnum gigante e sciabola direttamente in piscina

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Una magnum gigante, la sciabola e il tappo che salta via. Così Ciccio Sultano ha celebrato i suoi 20 anni di stelle Michelin, scegliendo la festa annuale con il suo staff per brindare a un traguardo che accompagna da due decenni il percorso dello chef ragusano.

La scena è andata in onda nei giorni scorsi al Feudo Maccari, dove Sultano ha riunito collaboratori, amici e diversi chef arrivati da altri ristoranti per una giornata all’insegna della convivialità. E, naturalmente, non poteva mancare il momento più spettacolare: una grande bottiglia formato magnum aperta con la sciabola a bordo piscina, diventata il simbolo della festa.

Non si è trattato però soltanto di una celebrazione dell’anniversario. Il Sultano Staff Party è infatti un appuntamento che lo chef organizza tradizionalmente ogni anno per ritrovarsi con le persone che lavorano con lui, ringraziare la squadra e condividere idee, progetti e prospettive per il futuro.

Quest’anno, inevitabilmente, il traguardo dei vent’anni ha dato alla giornata un significato particolare. Dal 2006, infatti, il ristorante Il Duomo di Ragusa porta avanti il percorso sotto il segno delle due stelle Michelin, diventate nel tempo uno dei riferimenti della cucina siciliana contemporanea. Accanto al ristorante di Ragusa Ibla, Sultano ha costruito negli anni anche altre esperienze, tra cui I Banchi, ampliando un progetto che unisce cucina, territorio e ricerca.

Attorno a lui, per il party, c’erano dunque i componenti dello staff ma anche colleghi e professionisti della ristorazione, in una giornata pensata prima di tutto per stare insieme lontano dai ritmi del servizio.

E alla fine, per i 20 anni di stelle, il brindisi non poteva che essere all’altezza dell’occasione: una magnum gigante, una sciabola e il tappo sparato via davanti alla piscina. Un modo decisamente scenografico per celebrare vent’anni di lavoro e, soprattutto, per guardare ai prossimi progetti insieme alla squadra.

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