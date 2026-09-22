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Branzino gigante a Marina di Ragusa: 5 chili di pesce a pochi metri dai bagnanti
22 Set 2026 16:50
Un incontro decisamente insolito ha sorpreso i bagnanti che lunedì 21 settembre si trovavano nelle acque di Marina di Ragusa. Protagonista, questa volta, non è stato un piccolo pesce di passaggio, ma un vero e proprio “gigante” del mare: un branzino, o spigola, del peso di circa 5 chili.
L’avvistamento è avvenuto nello specchio d’acqua antistante il Quattro Quarti, dove la presenza del grosso esemplare non è passata inosservata. Tra la curiosità e lo stupore di chi si trovava in acqua, il pesce ha attirato l’attenzione dei bagnanti, abituati a incontrare nelle acque costiere esemplari decisamente più piccoli.
Un pesce di queste dimensioni rappresenta infatti un incontro tutt’altro che banale. Il branzino è una specie presente nel Mediterraneo e può raggiungere dimensioni considerevoli, ma trovarne uno di circa cinque chili così vicino alla costa resta un episodio capace di sorprendere.
E così, per qualche minuto, il bagno nelle acque di Marina di Ragusa si è trasformato in un piccolo spettacolo della natura, con i bagnanti a osservare incuriositi il grande pesce aggirarsi nello specchio d’acqua davanti alla spiaggia.
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