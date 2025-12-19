Trovare un lavoro come dono sotto l’albero di Natale: a Modica, tra bisogno e speranza

Mentre le strade cittadine sono attraversate dal traffico caotico delle festività natalizie, tra luci, vetrine addobbate e corse dell’ultimo minuto, nella biblioteca della Chiesa di San Luca il tempo sembra rallentare, lasciando spazio all’ascolto e alla speranza. Qui, nei giorni scorsi, l’organizzazione di beneficenza modicana “Occupiamoci di” ha promosso un nuovo incontro dedicato a chi è alla ricerca di un lavoro, rinnovando un impegno che, nel tempo, continua a offrire risposte concrete al territorio.

Come raccontano i volontari dell’associazione, la scelta è stata ancora una volta quella di fermarsi, di aprire le porte e soprattutto di ascoltare. Ascoltare chi ha bisogno, chi spesso non ha voce, chi ha perso il lavoro e oggi vive una condizione di precarietà e incertezza. Un momento di confronto e accoglienza che ha visto la partecipazione non solo di cittadini modicani, ma anche di persone arrivate dai Comuni limitrofi come Scicli, Ispica e Pachino.

Storie diverse, percorsi di vita differenti, ma un desiderio comune: rimettersi in gioco e riconquistare la propria autonomia attraverso il lavoro. Tra i partecipanti anche un cittadino ucraino, proveniente da un Paese martoriato dalla guerra, laureato in Scienze sociali, che oggi cerca a Modica una possibilità per ricostruire il proprio futuro lontano dalle bombe e dalla distruzione. Una presenza che ha ricordato a tutti come il bisogno di dignità e stabilità non conosca confini.

Durante l’incontro, i volontari hanno raccolto esperienze, curriculum e necessità, offrendo orientamento pratico ma soprattutto un supporto umano a chi sta attraversando un momento difficile. In questo clima natalizio, fatto di ascolto e solidarietà, non è mancata anche una notizia concreta e carica di speranza: un vero e proprio “regalo di Natale”, rappresentato da un’offerta di lavoro giunta da un imprenditore della zona. Si tratta di un’azienda specializzata nella fornitura e installazione di infissi e porte, alla ricerca di un posatore, anche alla prima esperienza. Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina dell’associazione “Occupiamoci di…”.

Prima della chiusura dell’anno è già in programma un nuovo appuntamento: martedì 24 dicembre, vigilia di Natale, dalle 15.30 alle 17.30, sempre nella biblioteca della Chiesa di San Luca, con l’obiettivo di continuare a creare occasioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La speranza, condivisa da volontari e partecipanti, è quella di riuscire davvero a trovare un lavoro sotto l’albero: un dono capace di restituire serenità, dignità e fiducia nel futuro, rendendo il Natale un po’ più vero per qualche famiglia.

