Troppa Viola per la Virtus Ragusa, Reggio sbanca il PalaPadua (67-85)

Una grande partita di Marco Laganà, le percentuali dall’arco (5/18) e il gap a rimbalzo (43 a 27 per gli ospiti) affossano la SuperConveniente al PalaPadua, costringendola al secondo stop stagionale di fronte al proprio pubblico. Nel big match valido per la 24.ma giornata del campionato di Serie B Interregionale, la Viola sbanca Ragusa per 67-85, consolidando la prima posizione in classifica (a +2 sulla Virtus e con una partita in meno). Volenterosa la prestazione di Adeola, che segna 20 punti dopo due gare di squalifica, invalidante l’assenza di Ianelli, ai box per problemi fisici.

E’ una gara che non ha nulla di regular season, già dai primi minuti. Nella SuperConveniente parte forte Cardinali – difese e tiro da tre punti – ma la Viola, dopo la tripla di Zampa, cavalca Laganà che con sei punti di fila sottolinea il primo vero vantaggio ospite (6-11 al 5’). Adeola carbura in fretta, Brown litiga con il canestro, e la Virtus è un po’ condizionata in attacco dove realizza appena 15 punti in 10’. La formazione di Cadeo gioca ad altissima intensità: Fiusco, Marini e una tripla dall’angolo di Laquintana le consentono di andare al primo riposo con tre possessi di margine: 15-24 al 10’. Così Di Gregorio attinge alla panchina per provare a riprendersi l’inerzia e tira fuori il coniglio dal cilindro: Giovanni Tumino. La difesa tutto campo del play scuola Virtus – che si prende anche uno sfondamento – infonde coraggio ai compagni e genera qualche recupero. Il vantaggio di Reggio si assottiglia definitivamente sulla tripla di Cardinali (24-26). Due canestri stratosferici di Marini e Lanzi sono la ciliegina su un secondo quarto agonisticamente bellissimo, che nel finale però sorride di nuovo alla Viola. Reggio, anche grazie a una tripla frontale di Marini, conduce 34-42 al 20’.

La Viola è sempre avanti nel punteggio e con Marini aggredisce la partita al rientro sul parquet. Ragusa, che si ritrova ancora una volta con le rotazioni limitate fra gli esterni per l’assenza di Ianelli, perde la pazienza e un po’ di lucidità in attacco. Brown trova il primo canestro dal campo a 4’45” dalla fine del terzo quarto. Adeola segna dall’arco e la gara sembra riaperta, o quanto meno suggerisce un pit-stop a Cadeo (43-48). Ma la Viola rientra dal timeout con la faccia cattiva: immediato 0-8 con Agbortabi, Clark e Laquintana. Il vantaggio ospite raggiunge il +15, Adeola e Brown ci mettono una pezza ma la strada rimane in salita: 47-58 al 30’. La SuperConveniente si riporta fino al -7 (e palla in mano) con Brown finalmente protagonista, ma la partita può girare su piccolissimi episodi, e chi insegue ha sempre meno margine. Un paio di esitazioni in attacco si rivelano sanguinose e la Viola scappa nuovamente sul +13 (53-66 al 33’) con un canestrissimo di Laganà e l’affondata nel ferro di Zampa. Il quarto scorre via troppo velocemente per le speranze ragusane. Il vantaggio della formazione arancionero raggiunge i sedici punti con il libero di Clark (59-75 al 36’), Marangon chiude la pratica. Per la SuperConveniente, dopo due vittorie di fila, nuova battuta d’arresto. Milazzo, domenica prossima in trasferta, è la prima occasione per ripartire.

IL TABELLINO

SuperConveniente Virtus Ragusa-Viola Reggio Calabria 67-85

SuperConveniente Virtus Ragusa: Brown 14, Cardinali 5, Piscetta 4, Fabi 6, Tumino 2, Adeola 20, Peterson 9, Lanzi 7, Barracca ne, Ianelli ne. All.: Di Gregorio

Viola Reggio Calabria: Fiusco 9, Agbortabi 2, Marangon 4, Laganà 16, Fernandez Pena 2, Zampa 11, Marini 15, Maresca 5, Clark 12, Laquintana 9. All: Cadeo

Arbitri: Beccore di Messina e Tartamella di Erice

Parziali: 15-24; 34-42; 47-58.

Note. Usciti per cinque falli: Marini (RC)



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