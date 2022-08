Trentesima edizione del cavallo Ibleo: Uno degli appuntamenti della festa del patrono a Ragusa

Una passeggiata a cavallo. All’ombra dei palazzi barocchi. Una sfilata di carretti

siciliani, calessi e carrozze che affonda le radici in una tradizione ormai trentennale e

che, dopo il periodo della pandemia, è stato riproposto questa mattina, per le vie del

centro storico di Ragusa, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore del

patrono, San Giovanni Battista. Sono state moltissime le persone a partecipare al

“Raduno del cavallo ibleo”, a cura del comitato cittadino del Cavallo ibleo, e ad

assistere a un evento stimolante e che ha suscitato grande entusiasmo. Anche perché

l’appuntamento, in qualche modo, si ricollega a quella che è stata, e in parte è, la

cultura contadina ragusana. Tra i momenti più suggestivi, quello in cui il vescovo

della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha benedetto cavalieri e cavalli in

via Roma, proprio dinanzi al vescovado. Stessa benedizione che, poco dopo, è stata

ripetuta dal parroco della Cattedrale, il sacerdote Giuseppe Burrafato, con particolare

attenzione soprattutto agli amici animali. Domani, intanto, le celebrazioni in onore

del Battista proseguono. Alle 19 ci sarà la santa messa presieduta da don Vincenzo

Guastella, vicario parrocchiale della parrocchia San Nicolò di Bari di Acate.

Appuntamento importante quello di martedì 23 agosto quando, alle 9, la reliquia del

braccio di San Giovanni Battista sarà traslata nella parrocchia Maria Santissima

Nunziata di Ragusa, per un momento di preghiera con gli anziani delle case di riposo

che si trovano nel quartiere della parrocchia. Nel pomeriggio, invece, la celebrazione

eucaristica del solenne novenario, alle 19, sarà presieduta da don Giovanni Piccione,

parroco della parrocchia Immacolata Concezione della Bmv di Chiaramonte Gulfi.

Ogni giorno, alle 18,15, è prevista la recita del Rosario. Quindi, la coroncina in onore

di San Giovanni Battista con i tradizionali canti eseguiti da: Adriano Gulino, tenore;

Heike Shenke, soprano; Emanuela Patané, mezzosoprano; oltre che dai bassi della

corale polifonica San Giovanni Battista. Dirige il maestro Giovanni Arestia,

all’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

