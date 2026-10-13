Incidente sulla Modica-Ragusa, scontro tra un’auto e un autobus: traffico in tilt per tre ore

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Mattinata complicata per gli automobilisti in transito lungo la strada che collega Modica a Ragusa, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un’automobile e un autobus.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 7, in una fascia oraria particolarmente trafficata per gli spostamenti di lavoratori e studenti. Secondo le prime informazioni, una Kia condotta da un uomo di 80 anni avrebbe oltrepassato la linea di separazione delle corsie, finendo per scontrarsi con un autobus che procedeva nel senso opposto, diretto a Enna e con a bordo studenti e pendolari.

Il conducente dell’autovettura è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto a controlli. Le cause che hanno portato all’incidente sono ancora in fase di accertamento e saranno gli approfondimenti delle autorità intervenute a contribuire alla ricostruzione dell’esatta dinamica.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, impegnati negli interventi necessari e nella gestione della situazione. Le operazioni per rimuovere i mezzi incidentati, duranti circa tre ore, hanno avuto ripercussioni sulla circolazione.

La presenza dell’autobus e dell’auto incidentata sulla carreggiata ha provocato pesanti rallentamenti. Nel giro di poco tempo si sono formate code che, secondo le prime segnalazioni, coinvolgendo numerosi automobilisti diretti verso Modica e Ragusa costretti a file di qualche chilometro.

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