A 83 anni cucina spaghetti per tutti: la festa speciale del prete coraggio di Vittoria

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Gli spaghetti li ha cucinati lui, come si fa in famiglia, e poi c’era la mustata. Così Vittoria ha festeggiato domenica sera gli 83 anni di don Beniamino Sacco. Attorno a lui c’erano fedeli, volontari e cittadini che negli anni hanno fatto con lui un pezzo di strada. Nei messaggi di auguri arrivati dopo la serata, una parrocchiana lo ha ringraziato per il tempo passato insieme e gli ha scritto di volergli un gran bene.

Il «prete coraggio»

Per molti a Vittoria don Beniamino è semplicemente il «prete coraggio». Il soprannome nasce dalla sua presenza costante accanto agli ultimi. Alla guida della parrocchia dello Spirito Santo ha accolto migranti, famiglie in difficoltà e persone ai margini, e lo ha fatto quando l’immigrazione non era ancora al centro del dibattito pubblico. Attorno a lui è cresciuta una rete di decine di volontari, associazioni e cittadini. Il suo impegno si è concentrato contro lo sfruttamento e l’emarginazione, in difesa dei diritti dei lavoratori stranieri, in una terra dove le serre raccontano anche storie di fatica.

Ottantatré anni e lo stesso spirito: la festa di domenica ha avuto il sapore di un grazie collettivo.

© Riproduzione riservata