Treni per Natale e Capodanno: Sicilia Express apre le prenotazioni con tariffe tra 25 e 30 euro

Ufficiale: da domani si possono acquistare i biglietti sul Sicilia Express che dal Nord Italia porta studenti e lavoratori nell’isola per trascorrere le feste di Natale e di fine Anno al costo, per singolo biglietto, fra i 25 ed i 30 euro. Due i convogli impegnati, sia in andata che in ritorno, per un totale di 1.100 posti. La vendita che si sarebbe dovuta tenere lo scorso 13 dicembre è slittata a domani. Per il Codacons, l’associazione dei consumatori, il ricorso al treno è “la dimostrazione tangibile della sconfitta nella lotta contro il caro-voli. E’ inaccettabile che nel 2025 migliaia di fuorisede debbano stiparsi su convogli ed affrontare viaggi di 20–24 ore per rientrare nell’Isola. Un disagio che incide su diritti fondamentali e aspettative di studenti e lavoratori”.

E’ la Regione a spiegare i motivi del ritardo della data di vendita dei biglietti.

“Non c’è stata alcuna responsabilità diretta nel disallineamento tecnico dei sistemi di vendita che ha reso necessario lo slittamento dell’avvio delle prenotazioni. Il servizio di biglietteria e le relative piattaforme informatiche sono gestiti direttamente da FS Treni Turistici Italiani, che ha comunicato il rinvio per motivi esclusivamente operativi, al fine di garantire la correttezza e la sicurezza delle prenotazioni – spiegano da Palermo – la Regione è stata tempestivamente informata dell’accaduto ed ha seguito l’evolversi della situazione ed il Gabinetto dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità è rimasto in costante contatto con gli operatori coinvolti per ridurre al minimo i tempi. Si comprende il disagio e l’incertezza manifestati da molti cittadini, in particolare dagli studenti e dai lavoratori fuori sede che desiderano rientrare in Sicilia per le festività natalizie. Allo stesso tempo si conferma la bontà e il valore dell’iniziativa Sicilia Express, fortemente voluta per offrire un’opportunità concreta di rientro a costi calmierati, con biglietti a prezzi significativamente inferiori rispetto alle tariffe di mercato nel periodo natalizio. Un progetto che rappresenta un segnale concreto di vicinanza ai siciliani che vivono e studiano fuori dall’Isola. Come Regione si continuerà a sostenere iniziative di questo tipo ed a lavorare affinché il servizio possa essere migliorato e replicato, anche alla luce dell’elevata domanda registrata, con l’obiettivo di rendere la mobilità da e per la Sicilia sempre più accessibile, equa e programmabile”.

