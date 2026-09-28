Tre giorni, mille temi e un PD che prova a ritrovarsi: a Vittoria torna la Festa dell’Unità

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Dal 2 al 4 ottobre la Villa Comunale di Vittoria diventerà uno dei luoghi del confronto politico provinciale. Per tre giorni la Festa provinciale dell’Unità, promossa dal Partito Democratico della provincia di Ragusa, porterà nello stesso spazio amministratori, dirigenti politici, rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo produttivo e sociale, insieme a momenti di musica e convivialità.

Il programma attraversa alcuni dei temi che più direttamente riguardano il territorio: la fuga dei giovani dal Sud, il governo delle città, la scuola, il ruolo del Mezzogiorno nel Mediterraneo e in Europa, l’agricoltura, i cambiamenti climatici, lo sviluppo economico e il futuro dello stesso Partito Democratico.

La Festa si aprirà venerdì 2 ottobre alle 17 con i saluti della segretaria del circolo PD di Vittoria Roberta Sallemi e del sindaco Francesco Aiello. Interverranno anche il segretario provinciale Angelo Curciullo e la presidente dell’Assemblea provinciale Giancarla La Cognata. Il primo confronto, alle 18, sarà dedicato alla partecipazione politica dei giovani nel Mezzogiorno e al fenomeno dell’emigrazione giovanile. Alle 20 l’attenzione si sposterà sugli enti locali con l’incontro “Governare le città: le sfide del presente, la visione del futuro”, al quale prenderanno parte diversi sindaci del PD. In serata è previsto uno spettacolo di varietà.

Sabato 3 ottobre si ripartirà alle 17 parlando di scuola e relazioni, con l’incontro “Educare alle relazioni. La scuola come laboratorio della società”. Alle 18 sarà invece la volta degli amministratori locali, chiamati a confrontarsi sulle difficoltà quotidiane del governo delle città. Alle 20 uno degli appuntamenti di maggiore rilievo politico della tre giorni: “Mezzogiorno centro del Mediterraneo e dell’Europa”, introdotto da Angelo Curciullo, con la partecipazione, tra gli altri, di Michela Di Biase, Anthony Barbagallo, Nico Stumpo e Nello Dipasquale. Dalle 21.30 spazio alla musica con una tribute band dei Pooh.

Domenica 4 ottobre la giornata conclusiva inizierà alle 17 con un confronto interno al partito dal titolo “Il nostro partito oggi. E domani”, che vedrà protagonisti i segretari di circolo e il responsabile organizzativo del PD Sicilia Sergio Lima. Alle 18 si parlerà invece di agricoltura, crisi energetica e cambiamenti climatici, con il coinvolgimento di rappresentanti del comparto produttivo.

Alle 20 è previsto il dibattito conclusivo, “La Sicilia può essere ancora terra di sviluppo, crescita e lavoro?”, con Antonello Cracolici, Dario Safina, Cleo Li Calzi, Peppe Calabrese e Nello Dipasquale. La Festa si chiuderà alle 21.30 con la tribute band “I Picciotti di Vasco”.

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