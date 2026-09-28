Etna, l’allerta scende e Fontanarossa riparte: riaperti i cieli su Catania dal 28 settembre

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Tornano regolari le attività di volo all’aeroporto di Catania. SAC, la società che gestisce lo scalo etneo, ha comunicato che, a seguito del passaggio dello stato di allerta per l’attività vulcanica da RED a ORANGE, è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3.

Con effetto immediato sono quindi ripristinate le operazioni sia per i voli in partenza sia per quelli in arrivo.

La situazione resta comunque soggetta all’evoluzione dell’attività dell’Etna e alle conseguenti valutazioni operative. Per questo SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto, così da evitare disagi in caso di eventuali variazioni o ritardi.

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