All’ospedale “R. Guzzardi” di Vittoria è operativo il nuovo servizio di Chirurgia Vascolare interventistica, un’importante novità per l’offerta sanitaria dell’ASP di Ragusa che permette di eseguire direttamente in provincia procedure vascolari complesse finora potenzialmente legate al trasferimento dei pazienti a Catania. Il servizio, promosso dal responsabile della Divisione di Chirurgia Vascolare, dott. Andrea Li Destri, […]
Etna, l’allerta scende e Fontanarossa riparte: riaperti i cieli su Catania dal 28 settembre
28 Set 2026 20:40
Tornano regolari le attività di volo all’aeroporto di Catania. SAC, la società che gestisce lo scalo etneo, ha comunicato che, a seguito del passaggio dello stato di allerta per l’attività vulcanica da RED a ORANGE, è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3.
Con effetto immediato sono quindi ripristinate le operazioni sia per i voli in partenza sia per quelli in arrivo.
La situazione resta comunque soggetta all’evoluzione dell’attività dell’Etna e alle conseguenti valutazioni operative. Per questo SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto, così da evitare disagi in caso di eventuali variazioni o ritardi.
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