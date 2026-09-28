Home / social

Area sequestrata, ma qualcuno scarica ancora rifiuti di ogni genere a due passi da Comiso. Terre Pulite denuncia

28 Set 2026 16:47
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Una discarica abusiva e rifiuti speciali interrati a pochi chilometri da Comiso. L’associazione Terre Pulite di Vittoria ha segnalato la presenza di cumuli di rifiuti in una zona vicina al centro abitato. La segnalazione è stata inviata alla procura della Repubblica, ma gli ambientalisti scelgono di informare la città anche attraverso le loro pagine social.

“Ancora una volta ci ritroviamo a porci la stessa domanda: com’è possibile che quantità così importanti di rifiuti possano finire sotto terra, spesso a pochi passi dai luoghi in cui viviamo, senza che nessuno segnali?”.

Le indagini sono affidate alla Magistratura. Il sito segnalato da “Terre Pulite” è sotto sequestro da più di un anno. Era stato scoperto che veniva utilizzato come discarica abusiva di rifiuti, soprattutto inerti. Erano stati avviati i rilievi da parte dell’Arpa. La zona era stata sequestrata e delimitata, ma anche nei mesi successivi si era scoperto che qualcuno continuava a operare, incurante dei divieti e dei provvedimenti della magistratura. Ora arriva ancora una segnalazione da parte degli ambientalisti vittoriesi.

“Il problema dei rifiuti speciali e del loro smaltimento – affermano – non può essere trattato come una questione secondaria perché dove circolano enormi interessi economici legati ai rifiuti, il rischio di infiltrazioni criminali e di fenomeni riconducibili alle cosiddette ecomafie è una realtà che non possiamo permetterci di ignorare”.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it