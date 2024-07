Tre giorni di spettacoli e musica a Punta Secca: previsto anche un concerto di Deborah Iurato

Venerdì 5 luglio prenderà il via il primo grande evento dell’estate santacrocese: la tre giorni di “Vivi Punta Secca”. Questa manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Sikelia, offrirà un ricco programma di eventi che animeranno il borgo marinaro di Punta Secca durante il weekend. Tra le attività previste, ci saranno concerti, spettacoli teatrali, intrattenimento per bambini, installazioni artistiche, degustazioni culinarie e iniziative di sensibilizzazione.

Le installazioni artistiche, che verranno allestite in occasione della manifestazione, resteranno visibili per tutta la stagione estiva, segnando il percorso degli eventi del fine settimana. Tra venerdì e domenica, il programma prevede spettacoli per i più piccoli, come la parata Disney, e il Sicily Street Food con un’area dedicata ai celiaci, denominata “gluten free”. Ci saranno anche incontri di “Raggio Protetto” dedicati alla cura della salute e della pelle, e numerosi momenti musicali, tra cui il concerto di Deborah Iurato con la sua orchestra tutta al femminile, le esibizioni dei RetroActive e un suggestivo “Candlelight Concert”.

Il cartellone include anche momenti di intrattenimento con i “Mimi bianchi” e la commedia “A famigghia difittusa” del gruppo teatrale “A Lumera” di Santa Croce.

