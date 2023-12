Tre feriti in un incidente stradale sulla strada per Marina di Ragusa. Traffico bloccato

Tre feriti, fortunatamente non corrono pericolo di vita. Incidente intorno alle 17.30 sulla strada provinciale Ragusa-Marina di Ragusa, al chilometro 4+300 in contrada Magni. Si sono scontrate una Opel Zafira condotta da un cittadino originario del Marocco r un suv Toyota Rav 4 condotta da un ventenne.

Stando ai primi rilievi, sul posto i militari dell’Arma dei carabinieri con i soccorsi, la Opel Zafira ha cercato di invertire la marcia mentre sopraggiungeva il ragazzo con il Suv che ha tentato evitare l’impatto. La strada è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia per permettere i rilievi del caso. Tre i feriti, non gravi. ricerca fotografica a cura di Franco Assenza