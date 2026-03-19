L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha pubblicato un avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero-professionali destinati a medici in quiescenza, con l’obiettivo di rafforzare i servizi ospedalieri e garantire la continuità assistenziale. Il provvedimento è stato formalizzato con la delibera n. 563 del 14 marzo e rientra nelle azioni avviate dalla Direzione strategica per […]
Trasporto urbano Modica: al via l’affidamento europeo per linee più moderne
19 Mar 2026 11:24
Il Comune di Modica avvia un’importante procedura europea per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale (TPL), segnando una svolta nella gestione della mobilità cittadina. L’annuncio è arrivato dall’assessore alla mobilità urbana Antonio Drago, che ha sottolineato il valore strategico di questa scelta destinata a incidere in maniera strutturale sul futuro del servizio.
Una procedura europea trasparente e regolamentata
Per la prima volta, il Comune di Modica applica la normativa italiana ed europea per l’affidamento del servizio TPL, facendo riferimento al Regolamento Europeo n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada. La procedura, complessa e altamente regolamentata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), garantisce trasparenza e correttezza nell’intero percorso amministrativo.
Il ruolo di ISFORT e la consultazione degli stakeholders
L’amministrazione ha deciso di affidarsi al supporto specialistico della società ISFORT S.p.A. – Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti, che assisterà nella predisposizione degli atti, nella definizione degli standard tecnici e nell’elaborazione del piano economico-finanziario. Verrà inoltre avviata una fase di consultazione degli stakeholders per raccogliere osservazioni e suggerimenti utili a migliorare il servizio.
Affidamento di lungo periodo per un servizio moderno e sostenibile
Il nuovo affidamento, di lungo periodo, punta a garantire stabilità gestionale e possibilità di investimenti sul rinnovo del parco mezzi, introduzione di tecnologie innovative, miglioramento dell’organizzazione delle linee e potenziale aumento dei chilometri di percorrenza.
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