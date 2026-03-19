Trasporto urbano Modica: al via l’affidamento europeo per linee più moderne

Il Comune di Modica avvia un’importante procedura europea per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale (TPL), segnando una svolta nella gestione della mobilità cittadina. L’annuncio è arrivato dall’assessore alla mobilità urbana Antonio Drago, che ha sottolineato il valore strategico di questa scelta destinata a incidere in maniera strutturale sul futuro del servizio.

Una procedura europea trasparente e regolamentata

Per la prima volta, il Comune di Modica applica la normativa italiana ed europea per l’affidamento del servizio TPL, facendo riferimento al Regolamento Europeo n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada. La procedura, complessa e altamente regolamentata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), garantisce trasparenza e correttezza nell’intero percorso amministrativo.

Il ruolo di ISFORT e la consultazione degli stakeholders

L’amministrazione ha deciso di affidarsi al supporto specialistico della società ISFORT S.p.A. – Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti, che assisterà nella predisposizione degli atti, nella definizione degli standard tecnici e nell’elaborazione del piano economico-finanziario. Verrà inoltre avviata una fase di consultazione degli stakeholders per raccogliere osservazioni e suggerimenti utili a migliorare il servizio.

Affidamento di lungo periodo per un servizio moderno e sostenibile

Il nuovo affidamento, di lungo periodo, punta a garantire stabilità gestionale e possibilità di investimenti sul rinnovo del parco mezzi, introduzione di tecnologie innovative, miglioramento dell’organizzazione delle linee e potenziale aumento dei chilometri di percorrenza.

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