Trappola per i consumatori: la Finanza sequestra oltre 25.000 prodotti non conformi in provincia di Ragusa

Bigiotteria, articoli per il carnevale, accessori per capelli, articoli sportivi: tutti privi delle informazioni obbligatorie per i consumatori e per questo non sicuri. Oltre 25 mila prodotti non sicuri sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Ragusa. Per i titolari di 7 attività commerciali è scattata la segnalazione amministrativa.

Questi oggetti sono risultati privi delle informazioni obbligatorie per i consumatori, come le precauzioni d’uso, i materiali utilizzati e la descrizione in lingua italiana. L’assenza di queste indicazioni è particolarmente pericolosa, in quanto non consente di individuare la presenza di sostanze nocive o allergeni.

Sanzioni per i commercianti coinvolti

I 7 titolari delle attività commerciali, operanti nelle città di Ragusa, Modica, Vittoria, Pozzallo e Chiaramonte Gulfi, sono stati segnalati alla Camera di Commercio per le relative sanzioni amministrative in base al Codice del Consumo.

