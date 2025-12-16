Tragico incidente sulla Statale a Ispica: muore un uomo di 80 anni, Pietro Giudice

Un drammatico incidente stradale si è verificato intorno alle 12.15 lungo la strada statale in territorio di Ispica. A perdere la vita è stato un uomo di 80 anni, Pietro Giudice, ispicese, alla guida di un’Alfa Romeo Mito, coinvolta in un violento scontro con una Citroën C3 condotta da una donna.

L’impatto è stato particolarmente violento e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma le gravi ferite riportate nell’urto si sono rivelate fatali.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. La circolazione ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i controlli di rito.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale, ancora una volta colpita da una tragedia della strada. La salma è già stata restituita ai familiari per le esequie.

