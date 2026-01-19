Tragedia sulla Palermo-Catania: investito mentre recupera una valigia, muore sul colpo

Un incidente mortale si è verificato ieri sull’autostrada A19 Palermo–Catania. Al chilometro 81 della carreggiata in direzione Catania, nei pressi di Resuttano, in provincia di Caltanissetta, un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito mentre tentava di recuperare una valigia caduta dalla propria auto sulla carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si sarebbe fermata lungo l’autostrada ed è scesa dal veicolo nel tentativo di evitare che il bagaglio finisse sulla strada o venisse colpito dai mezzi in transito. L’impatto con un veicolo sopraggiunto non gli ha lasciato scampo: l’uomo è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine, impegnate negli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistro, e le squadre dell’Anas, al lavoro per la messa in sicurezza dell’area e il ripristino della viabilità.

