Sassi sui binari a Caltanissetta: treno sfiora il deragliamento. Denunciati due minorenni

Momenti di paura lungo la linea ferroviaria tra Agrigento e Caltanissetta, dove un treno in corsa ha urtato violentemente materiale abbandonato sui binari, rischiando un potenziale disastro. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio dello scorso gennaio, ha causato danni al convoglio e il blocco della corsa alla stazione centrale.

A bordo numerosi passeggeri, costretti a proseguire il viaggio con autobus sostitutivi messi a disposizione da Trenitalia.



Deragliamento evitato per un caso

Solo la velocità ridotta del treno nel tratto interessato ha evitato conseguenze ben più gravi. L’impatto con blocchi in cemento e altri materiali inerti avrebbe potuto provocare il deragliamento del convoglio.

Sul posto, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno rinvenuto frammenti di manufatti in cemento, coperchi di posacavi e resti di un cavo dell’impianto di sicurezza, tranciato dal passaggio del treno.



Le indagini: decisive le immagini di videosorveglianza

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, hanno preso una svolta grazie alle immagini di videosorveglianza. I filmati hanno documentato sia il momento dell’impatto sia la presenza, alcune ore prima, di due giovani diretti verso la zona ferroviaria.

L’attività investigativa, condotta congiuntamente dalla Polfer e dalla Polizia di Stato, ha consentito di identificare i presunti responsabili: si tratta di due minorenni.



Accuse gravi: attentato alla sicurezza dei trasporti

I due giovani sono stati denunciati per reati pesanti: attentato alla sicurezza dei trasporti, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Le indagini sono ancora in corso.

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