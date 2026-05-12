Furto con spaccata a Gela: pregiudicato 25enne tratto in arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato di Gela ha tratto in arresto un pregiudicato venticinquenne nella flagranza di reato di furto con spaccata. Nella tarda serata di venerdì scorso, il giovane travisato con un casco, dopo aver infranto la vetrata di una parruccheria di via Venezia, è entrato all’interno del negozio rovistando la cassa, impossessandosi di due salvadanai per poi darsi alla fuga. Equipaggi della Polizia di Stato, intervenuti nell’immediatezza dei fatti, a seguito di chiamata pervenuta alla sala operativa del Commissariato, hanno visionato le immagini del sistema di video sorveglianza cittadino, diramando la nota di ricerca con la descrizione del fuggiasco, che è stato intercettato a pochi isolati dal luogo di commissione del furto con gli stessi abiti immortalati dal sistema di video sorveglianza e con delle ferite alle braccia e alle mani, verosimilmente provocate dalla rottura della vetrina. Nel corso della fuga il giovane si era liberato del casco indossato durante la “spaccata” e dei due salvadanai trafugati nel negozio. Sia il casco che i salvadanai sono stati trovati e sequestrati dagli agenti del Commissariato, così come un palanchino di circa 70 centimetri, coperto da un lenzuolo, utilizzato per spaccare la vetrina del negozio. L’arrestato, nonostante la giovane età, è già gravato da precedenti di polizia per reati analoghi e condannato per furto aggravato, detenzione di oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, nonché ammonito dal Questore di Caltanissetta per violenza domestica. Il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela ha disposto che l’arrestato, nelle more della definizione del procedimento direttissimo, fosse condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Lunedì il Gip presso il Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La responsabilità dell’arrestato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo a seguito di sentenza definitiva.



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