Niscemi: la droga nascosta nelle merendine, arrestato

La droga nascosta in un pacco di merendine. La Polizia di Stato di Niscemi ha tratto in arresto un uomo di 37 anni nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto durante servizi mirati al contrasto del traffico di droga nel centro storico della città.

Droga nascosta in merendine e perquisizione domiciliare

Sabato sera, un equipaggio del Commissariato di Niscemi ha notato il trentasettenne transitare a piedi con una scatola di cartone. All’interno dei pacchi di pasta e di una confezione di merendine sono stati trovati quattro panetti di hashish, per un peso complessivo di quasi 400 grammi.

Le verifiche non si sono fermate sul posto: nel corso della perquisizione domiciliare sono state sequestrate altre sette stecchette di hashish e un bilancino di precisione, strumenti utilizzati per il confezionamento dello stupefacente.

Arresto convalidato e misura cautelare

L’arrestato, già gravato da precedenti per reati legati agli stupefacenti, è stato condotto in Commissariato e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Gela, accompagnato al carcere locale. Lunedì mattina il Gip del Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

