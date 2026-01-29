Salvati i cavalli di Niscemi: isolati dopo la frattura delle vallate

NISCEMI (CL) – Un’operazione complessa e ad alto rischio si è conclusa con successo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno tratto in salvo 20 animali rimasti bloccati in un’area interessata da una frana nel territorio di Niscemi.

Gli animali – 15 cavalli, 3 asini e 2 cani – si trovavano intrappolati tra le fratture del terreno, a ridosso del fronte franoso, in una zona particolarmente impervia e resa ancora più pericolosa da fango, detriti e forti dislivelli, in alcuni punti superiori ai 10 metri.

Per raggiungerli e metterli in sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno dovuto realizzare un sentiero lungo circa 2 chilometri, lavorando in condizioni estremamente difficili. Fondamentale è stato l’allestimento di speciali “life line”, sistemi di sicurezza che hanno permesso di guidare gli animali uno alla volta lungo il percorso, evitando ulteriori rischi sia per loro sia per i soccorritori.

L’intervento ha richiesto grande coordinamento, competenze tecniche e una profonda attenzione al benessere degli animali, visibilmente provati ma fortunatamente tutti tratti in salvo senza ferite gravi. fonte foto X.com

© Riproduzione riservata