A Ragusa nasce l’Osservatorio sui giovani: analisi e interventi per il futuro delle nuove generazioni

Un nuovo strumento per leggere, comprendere e sostenere il mondo giovanile. A Ragusa è stato ufficialmente costituito l’Osservatorio permanente sulla condizione dei minori e dei giovani, promosso dall’Oratorio Salesiano Ragusa ASD-APS nell’ambito del progetto “Condividere sogni per crescere insieme”, finanziato dalla Regione Siciliana e realizzato in collaborazione con il Comune.

Un presidio per analizzare bisogni e fragilità dei giovani

L’Osservatorio nasce con un obiettivo chiaro: offrire una lettura aggiornata e strutturata delle dinamiche che riguardano infanzia, adolescenza e mondo giovanile.

Attraverso la raccolta e l’analisi dei dati, il confronto con scuole, istituzioni e realtà del terzo settore, il nuovo organismo intende monitorare bisogni, criticità e risorse presenti nel territorio.

Un lavoro che punta a superare interventi episodici per costruire politiche educative e sociali più efficaci e mirate.

Una rete territoriale per il benessere delle nuove generazioni

Il progetto mira anche a rafforzare la collaborazione tra enti e associazioni, favorendo la nascita di reti territoriali orientate al benessere dei giovani.

L’obiettivo è supportare la programmazione di interventi concreti, capaci di rispondere in modo tempestivo alle esigenze delle nuove generazioni.

Alla guida il professor Giambattista Bufalino

A coordinare l’Osservatorio sarà Giambattista Bufalino, docente di pedagogia presso l’Università degli Studi di Catania, affiancato da un’équipe multidisciplinare.

“Si tratta di un passo fondamentale per la comunità – spiega Bufalino – perché permette di passare da interventi occasionali a una visione condivisa e strutturata, capace di leggere i cambiamenti e rispondere in modo efficace ai bisogni dei giovani”.

Il ruolo dell’Oratorio Salesiano

Soddisfazione anche da parte del direttore dell’opera salesiana, don Enrico Frusteri Chiacchiera, che sottolinea l’importanza dell’approccio scientifico.

“Fare ricerca – evidenzia – ci consente di programmare attività mirate e valorizzare il protagonismo dei giovani, rendendoli parte attiva del territorio”.

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