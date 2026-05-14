Violenza sessuale su minori, Cassazione conferma la condanna al sacerdote Giuseppe Rugolo

ENNA – La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna a tre anni di carcere nei confronti del sacerdote Giuseppe Rugolo, accusato di violenza sessuale su minori. Diventa così definitiva la sentenza emessa lo scorso anno dalla Corte d’Appello di Caltanissetta.

Il sacerdote, ancora incardinato nella diocesi di Piazza Armerina, era stato condannato in primo grado dal tribunale di Enna a 4 anni e 6 mesi di reclusione. In appello la pena era stata ridotta a tre anni dopo il riconoscimento della lieve entità dei fatti.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile sia il ricorso presentato dalla difesa di Rugolo sia quello della Procura generale di Caltanissetta, che aveva contestato proprio il riconoscimento della lieve entità dei fatti che aveva portato alla riduzione della pena.

Dopo la decisione della Cassazione è intervenuto Antonio Messina, l’archeologo che aveva denunciato il sacerdote.

“Sono anni che combattiamo, che attraversiamo lunghi giorni, mesi, anni per la verità, per la giustizia – ha dichiarato – Continueremo a farlo e al momento non trovo tante parole, ma la giustizia italiana ha deciso: la Cassazione conferma la condanna in appello per Giuseppe Rugolo. Condannato a tre anni. È il terzo e ultimo grado di giudizio. Auspico ora che anche la Chiesa faccia la propria parte”.

Intanto è stata rinviata all’8 ottobre l’udienza prevista oggi al tribunale di Enna nei confronti del vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana, e del vicario giudiziale Vincenzo Murgano. I due sono accusati di falsa testimonianza nell’ambito del processo a Rugolo.

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