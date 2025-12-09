Tragedia a Tenerife: onda anomala travolge bagnanti, tre morti e un disperso

Una violenta onda anomala ha travolto i bagnanti al largo della costa occidentale di Tenerife, provocando una tragedia che ha causato la morte di tre persone e il disperso di un’altra. L’incidente è avvenuto il 7 dicembre 2025 intorno alle 16:00, in una delle suggestive piscine naturali frequentate dai turisti vicino a Los Gigantes, nella zona di Santiago del Teide.

Secondo le autorità delle Isole Canarie, le vittime sono due uomini, di cui uno di 35 anni, e una donna di 55. Diverse altre persone sono rimaste ferite, tra cui una donna che ha subito un arresto cardiaco sulle scogliere ed è stata salvata grazie a un intervento immediato dei soccorritori con moto d’acqua ed elicottero. Alcuni bagnanti sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente.

Le ricerche della persona dispersa sono proseguite fino a sera senza esito positivo. L’operazione di soccorso ha coinvolto vigili del fuoco, elicotteri, ambulanze e la polizia locale. Secondo quanto riportato dai media locali, alcune delle vittime sarebbero turisti stranieri, anche se al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli identificativi.

Questo tragico evento arriva dopo un periodo particolarmente pericoloso per le coste dell’isola. L’8 novembre scorso, sempre a Tenerife, onde enormi hanno provocato incidenti simili, causando tre morti e quindici feriti a Puerto de la Cruz. Le autorità avevano diramato avvisi di pericolo per mareggiate eccezionali, ma molti turisti, ignorando gli allarmi, si erano avvicinati alle zone costiere più esposte.

Le autorità locali ricordano ai turisti e ai residenti di rispettare sempre gli avvisi di sicurezza e di evitare di avvicinarsi a zone costiere pericolose, soprattutto durante periodi di mareggiate eccezionali.

