Tragedia a Comiso: muore Maria Lucia Inghilterra dopo scontro fatale tra un’auto e camion

Un pomeriggio drammatico quello vissuto oggi in via Paolo Borsellino, proprio di fronte all’ospedale di Comiso. Un terribile incidente ha spezzato la vita di una donna di 72 anni, Maria lucia Inghilterra, ex impiegata, ora pensionata, che era alla guida di una Lancia Y, dopo un violento impatto con un mezzo pesante.

Le cause dello schianto sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma la dinamica lascia pochi dubbi sulla violenza dell’urto. La piccola utilitaria, guidata dall’anziana conducente, si è scontrata frontalmente con il mezzo pesante, rimanendo completamente distrutta nella parte anteriore.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, gli agenti di polizia e un’ambulanza del 118 proveniente da Chiaramonte. Purtroppo, ogni tentativo di rianimare la donna si è rivelato inutile. Il personale sanitario ha potuto solo constatarne il decesso.

La scena dell’incidente è apparsa subito drammatica, con il traffico bloccato e un clima di sgomento tra i presenti. In molti si sono fermati increduli di fronte all’ennesima tragedia sulle strade iblee.

Ora le autorità stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze e analizzando i rilievi per chiarire se la causa dell’incidente sia stata una manovra errata, un malore improvviso o una tragica fatalità. La Inghilterra era moglie del dott. Perrotta, uno dei medici piu’ noti in città.

© Riproduzione riservata