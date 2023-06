Traffico di droga: 7 persone arrestate tra Verona, Padova e Vittoria

Sette persone sono state arrestate dai Carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Verona. Le persone coinvolte sono accusate di detenzione e spaccio di stupefacenti in concorso e di danneggiamento seguito da incendio. Sei persone sono state portate in carcere, mentre una persona è stata posta ai domiciliari. Gli arresti sono avvenuti in diverse località, tra cui Verona, Valeggio sul Mincio, Sommacampagna (Verona), Tombolo (Padova) e Vittoria. Le operazioni sono state condotte dai Carabinieri della Compagnia di Villafranca di Verona, con il supporto del Nucleo Investigativo di Verona e di altre unità dell’Arma presenti sul territorio.

L’INDAGINE

L’indagine è stata avviata lo scorso febbraio in seguito all’incendio dell’auto di una donna di 33 anni a Villafranca di Verona. Questo episodio ha portato all’arresto di due indagati per atti persecutori e ha consentito di scoprire un’attività di spaccio di stupefacenti (cocaina, marijuana e hashish) gestita dai due arrestati nella provincia di Verona con la collaborazione di altri soggetti. Durante le indagini, gli inquirenti hanno anche fatto luce su altri due incendi di veicoli, riconducibili a rivalità legate al traffico di droga. Complessivamente, sono stati sequestrati 5,8 chili di marijuana e 1,8 chili di hashish, e sono stati eseguiti due arresti in flagranza di reato. Durante le perquisizioni, uno dei soggetti coinvolti è stato trovato in possesso di una pistola calibro 38 rubata, corredata da sei proiettili.