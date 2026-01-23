Tots Academy Idpa Squad, avvio di stagione da incorniciare: quattro podi a Castelvetrano

Un avvio di stagione che difficilmente poteva essere più promettente per la Tots Academy Idpa Squad, protagonista assoluta della gara di tiro IDPA “Black Out”, disputata lo scorso 18 gennaio a Castelvetrano. Il primo appuntamento del 2026 ha restituito l’immagine di una squadra in piena crescita, capace di coniugare esperienza, nuovi innesti e spirito di gruppo, portando a casa quattro podi e numerosi piazzamenti di rilievo.

Il bilancio della trasferta è estremamente positivo e certifica la solidità di un progetto sportivo che continua a maturare. I tiratori più esperti hanno confermato il loro valore, mentre i nuovi componenti del team si sono inseriti con naturalezza, dimostrando fin da subito competitività e affidabilità. Segnali chiari di come il lavoro svolto in allenamento stia producendo risultati concreti.

Nella categoria SSP, la Tots Academy Idpa Squad ha ottenuto risultati importanti in tutte le classi. Tra gli Sharpshooter, spicca il terzo posto di Filippo Malandrino, seguito dal quinto di Giovanni Di Bona. Nei Marksman, Giovanni Rosso ha conquistato il secondo gradino del podio, con Salvatore Iacono quarto classificato. Ottima anche la prova dei Novice, con il secondo posto di Roberto Biffi, il terzo di Stefano Salerno, il quarto di Andrea Di Bona e il sesto di Rodica Stefania Tasca.

La competizione si è rivelata tecnicamente impegnativa e ben strutturata, mettendo alla prova concentrazione, precisione e capacità di gestione delle diverse fasi di gara. In questo contesto la Tots Academy ha saputo distinguersi, confermando una crescita costante e una notevole coesione interna.

A contribuire al successo dell’evento è stata anche l’ottima organizzazione del Black Lion Cava Fuoco, guidato da Francesco Errante Parrino, che ha garantito standard elevati sotto il profilo tecnico e logistico, rendendo la giornata non solo sportivamente significativa, ma anche particolarmente apprezzata sotto il profilo umano.

