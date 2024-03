Tornano le Uova di Pasqua AIL in provincia di Ragusa

La manifestazione Uova di Pasqua AIL torna anche a Ragusa il 15, 16 e 17 marzo con l’obiettivo di sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, nonché di portare aiuto ai pazienti affetti da queste patologie. Con un contributo minimo di 13 euro, è possibile acquistare le Uova di Pasqua AIL e contribuire così al sostegno di oltre 100 studi scientifici in tutta Italia, al finanziamento di borse di studio per giovani ricercatori e al supporto dei Centri Ematologici.

La presidente AIL Ragusa, Carmela Nicita, sottolinea l’importanza di questa campagna di solidarietà, che permette di garantire servizi fondamentali come l’assistenza domiciliare, la consegna dei farmaci, il contributo per i viaggi solidali e il sostegno psicologico.

I volontari AIL saranno presenti nelle piazze della provincia di Ragusa durante il prossimo fine settimana. Il 15-16 e 17 marzo saranno presenti a Ragusa in piazza Libertà, a Modica in piazza Matteotti e a Vittoria in piazza del Popolo.

Inoltre, a Ragusa sarà possibile trovare i volontari al mercatino degli agricoltori il 16 marzo, e alle parrocchie Preziosissimo Sangue e San Pio X il 17 marzo. A Marina di Ragusa, saranno presenti in piazza Duca degli Abruzzi il 16 pomeriggio e il 17 marzo. In provincia, a Santa Croce Camerina in piazza Vittorio Emanuele il 17 marzo, a Scicli in piazza Mormino Penna il 17 marzo, a Comiso presso la chiesa dell’Annunziata il 16 e 17 marzo, a Giarratana in via XX Settembre il 15 marzo e ad Acate in piazza Matteotti il 17 marzo.

