Torna potabile l’acqua in gran parte di Modica ma restano ancora limitazioni in alcune vie

Novità importanti sulla potabilità dell’acqua a Modica. Iblea Acque S.p.A. ha comunicato oggi che le analisi effettuate sui serbatoi Santa Teresa e Costa del Diavolo hanno dato esito conforme ai parametri di legge.

Di conseguenza, Modica Alta e Modica Bassa tornano pienamente idonee all’uso potabile dell’acqua. L’ordinanza di non potabilità relativa a queste aree può quindi essere revocata.

Resta invece attiva l’ordinanza di NON potabilità per l’acqua proveniente dal serbatoio Sacro Cuore, per il quale sono ancora in corso ulteriori verifiche tecniche. Iblea Acque ha reso noto che nuove analisi saranno disponibili nella mattinata di domani, al termine delle quali verranno comunicati gli esiti definitivi.

Al momento, il divieto di utilizzo dell’acqua potabile rimane in vigore in Via Trapani Rocciola, Via San Giuliano, Via Modica Sorda, Via Tirella, Via Correri.

I risultati delle analisi verranno trasmessi al sindaco di Modica per i conseguenti atti amministrativi e l’eventuale aggiornamento delle ordinanze. Iblea Acque invita i cittadini delle zone ancora interessate dal divieto a continuare a rispettare le disposizioni in vigore fino a nuova comunicazione ufficiale.

