Torna “Lune d’Oriente” a Modica: passeggiata al chiaro di luna tra vicoli, sapori e mummie

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Una notte per riscoprire uno degli angoli più suggestivi di Modica, tra vicoli medievali, panorami, racconti del passato e sapori della tradizione. Il 27 agosto torna “Lune d’Oriente”, la passeggiata notturna che accompagna i partecipanti attraverso il quartiere Cartidduni in un percorso pensato per intrecciare storia, cultura ed emozioni.

Un viaggio nel cuore del quartiere Cartidduni

Dopo il primo appuntamento, l’iniziativa propone una nuova serata dedicata alla scoperta del quartiere medievale Cartidduni. Il percorso si snoderà tra vicoli e scorci panoramici, offrendo ai partecipanti l’occasione di conoscere luoghi e testimonianze del passato in un’atmosfera resa ancora più suggestiva dalla luce della luna.

“Lune d’Oriente” non sarà soltanto una visita guidata. Il programma è infatti costruito come un vero percorso emozionale, nel quale ai racconti e alle testimonianze storiche si uniranno momenti dedicati alla gastronomia locale.

Tra racconti e degustazioni di prodotti tipici

Uno degli elementi caratterizzanti della passeggiata sarà proprio il connubio tra cultura e sapori. Lungo l’itinerario sono previsti momenti di degustazione di prodotti tipici offerti dagli sponsor dell’iniziativa.

Un modo per raccontare Modica attraverso più sensi e valorizzare, insieme al patrimonio storico e architettonico, anche le tradizioni enogastronomiche del territorio.

L’iniziativa è promossa dall’Ente Liceo Convitto e dalle associazioni culturali riunite nel Comitato “Quartiere d’Oriente”, realtà impegnate nella valorizzazione del patrimonio del quartiere e nella riscoperta della sua identità.

Il finale tra il Convento di Sant’Anna e San Calogero

Il percorso condurrà infine al Convento di Sant’Anna e San Calogero, dove la serata entrerà nel vivo della memoria più antica del luogo.

Qui i partecipanti potranno ammirare il prezioso crocifisso seicentesco e le antiche mummie custodite nella chiesa. Una conclusione particolarmente suggestiva per un itinerario che punta proprio a far dialogare la storia e le atmosfere notturne di uno dei quartieri più caratteristici di Modica.

Appuntamento il 27 agosto: come partecipare

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 20.30 presso il piazzale Falcone-Borsellino. Da qui partirà la passeggiata guidata alla scoperta del quartiere Cartidduni.

Per informazioni e prenotazioni, anche tramite WhatsApp, è possibile contattare i numeri 338 720 5944 e 351 529 3467.



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